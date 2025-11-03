Мигрант из Эритреи, сторонник правящего режима, депортирован из Израиля

Инфильтрат из Эритреи, являющийся сторонником правящего режима на родине, выдворен из Израиля.

По информации Ynet, разведенный мужчина с детьми, незаконно пересек границу Израиля в 2011 году и с тех пор находился в стране. В 2025 году он был задержан полицией, при обыске у него было обнаружено холодное оружие. В апреле того же года он был приглашен на беседу в Управление пограничного контроля. По завершении слушаний он был переведен в центр временного содержания "Гивон" в Рамле.

Это первый случай выдворения из страны нелегала из Эритреи.