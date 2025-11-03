Лапид на заседании фракции "Еш Атид": "Единство" не значит, что все говорят одно и то же"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции в понедельник, 3 ноября, процитировал недавние высказывания министра транспорта Мири Регев. "Мири Регев написала вчера о деле военного прокурора: "Система прогнила", – отметил Лапид. – Система, о которой она говорит, – это Армия обороны Израиля. Министр правительства называет ЦАХАЛ "прогнившей системой". Они сошли с ума. У нас нет другой армии – только эта. Это армия, где служат наши дети, которая защищает наши жизни и уже два года воюет на семи фронтах. Это не "прогнившая система".

Лапид подчеркнул, что высказывание Регев демонстрирует принятый в коалиции "стиль общения": "Половина министров вчера использовали выражение "кровавый навет" – откровенно антисемитский термин. Вот так сегодня говорят в правительстве Израиля", – заявил лидер "Еш Атид". – Когда выяснилось, что главный военный прокурор не покончила с собой, они, похоже, не знали, чему радоваться – тому, что она жива, или тому, что можно продолжить фестиваль подстрекательства. Журналист Инон Магаль даже написал: "Можно продолжать линч".

"Я не оправдываю её поступок – он был серьёзен. Но я защищаю Армию обороны Израиля, наших солдат, моральные и ценностные стандарты этого государства", – подчеркнул Лапид. По словам Лапида, "задача правительства – успокаивать, объединять народ, снижать градус вражды. "Нынешнее правительство этого не делает. И это опасно, потому что исходит сверху. Когда так поступают граждане – это ужасно. Но когда так поступает правительство – это становится новым стандартом, который разрушает страну изнутри. Демократическое общество – это общество, где разрешено спорить. Единство – не значит, что все говорят одно и то же".