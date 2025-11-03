Террорист, находившийся в центре дела "Сде-Тейман", возвращен ЦАХАЛом в Газу

В тот самый день, когда суд принял решение о продлении ареста отставного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми и бывшего главного обвинителя военной прокуратуры Матана Соломаша, адвокаты военнослужащих-резервистов, обвиняющихся в жестоком обращении с заключенным террористом в изоляторе "Сде-Тейман" получили шокирующую новость: террорист более не находится в заключении в Израиле, он был возвращен в сектор Газы.

"Я прочитал это – и не поверил собственным глазам, – цитирует адвоката резервистов Эфраима Дамари "Исраэль а-Йом". – Террорист был депортирован из Израиля по инициативе ЦАХАЛа, хотя он является единственным свидетелем по обвинительному заключению, поданному против наших героических бойцов".

По словам адвоката, речь идет о тенденциозном и позорном решении, которое лишь подкрепляет требование приостановить все судебные процедуры против резервистов ввиду выяснения новых обстоятельств.

Аналогичное требование представила также организация "Хонену": "Нам сообщили, что террорист более не находится в израильском изоляторе, – сказано в заявлении организации. – Этот человек заслуживает наказания как за свою террористическую деятельность, так и за ложное обвинение в адрес военнослужащих ЦАХАЛа, которому способствовали следователи военной полиции. Мы с первого дня говорили суду: если террориста вызовут для дачи показаний, дело рухнет". "Хонену" потребовала немедленного аннулирования обвинительного заключения, подчеркнув, что каждый, кто причастен к оговору военнослужащих, должен ответить за свои действия.