Нетаниягу распорядился отправить на Ямайку гуманитарную миссию

Биньямин Нетаниягу распорядился направить на Ямайку, пострадавшую от урагана "Мелисса", гуманитарную миссию. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Ураган Мелисса обрушился на Ямайку 28 октября 2025 года как один из самых мощных атлантических ураганов в истории. Стихия достигла острова в статусе урагана 5-й категории со скоростью ветра 185 миль в час (около 298 км/ч), став сильнейшим ураганом, когда-либо поражавшим Ямайку.

В результате урагана погибли восемь человек. Более 15 тысяч жителей были эвакуированы в убежища. Координатор ООН на Ямайке Деннис Зулу заявил, что остров пережил "беспрецедентные разрушения на уровне, невиданном ранее".

Около 500 тысяч человек (около трети человек) остались без электричества. 20% населения лишились доступа к чистой воде из-за повреждения водопровода. Повреждены 82 медицинских учреждения, разрушены тысячи домов, особенно в сельских районах. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья – уничтожены банановые и кокосовые плантации.