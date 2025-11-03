x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 21:20
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу распорядился отправить на Ямайку гуманитарную миссию

Ураган
Израиль
время публикации: 03 ноября 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 20:33
Нетаниягу распорядился отправить на Ямайку гуманитарную миссию
AP Photo/Matias Delacroix

Биньямин Нетаниягу распорядился направить на Ямайку, пострадавшую от урагана "Мелисса", гуманитарную миссию. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Ураган Мелисса обрушился на Ямайку 28 октября 2025 года как один из самых мощных атлантических ураганов в истории. Стихия достигла острова в статусе урагана 5-й категории со скоростью ветра 185 миль в час (около 298 км/ч), став сильнейшим ураганом, когда-либо поражавшим Ямайку.

В результате урагана погибли восемь человек. Более 15 тысяч жителей были эвакуированы в убежища. Координатор ООН на Ямайке Деннис Зулу заявил, что остров пережил "беспрецедентные разрушения на уровне, невиданном ранее".

Около 500 тысяч человек (около трети человек) остались без электричества. 20% населения лишились доступа к чистой воде из-за повреждения водопровода. Повреждены 82 медицинских учреждения, разрушены тысячи домов, особенно в сельских районах. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья – уничтожены банановые и кокосовые плантации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 октября 2025

Последствия урагана "Мелисса": множество погибших в Гаити и на Ямайке
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 29 октября 2025

Филиал Хабада на Ямайке пострадал от урагана "Мелисса"
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 29 октября 2025

"Мелисса" прошлась по Ямайке и двинулась на Кубу. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 октября 2025

Мощнейший в истории ураган "Мелисса" пересек Ямайку и направляется на Кубу