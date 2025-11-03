Томер-Йерушалми опротестовала продление ареста: "Были тяжелые дни, ей нужен отдых"

Бывшая главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми посредством своих адвокатов подала в окружной суд Тель-Авива апелляцию против решения о продлении срока ее содержания под стражей.

Томер-Йерушалми просит провести заседание по апелляции в формате ZOOM-конференции, сообщает Ynet. Ее адвокаты объясняют, что последние дни у генерал-майора выдались очень нелегкими, и ей необходим отдых. Решение оставить ее под стражей представители Томер-Йерушалми называют очевидной ошибкой.

Напомним, что в связи с подозрениями о попытке суицида (или инсценировании такой попытки), а также в связи с исчезновением мобильного телефона отправленной в отставку военного прокурора она содержится

в одиночной камере под усиленным контролем, а ее физическое и психологическое состояние регулярно проверяется.

После поступления в полицию сообщения о намерении Томер-Йерушалми покончить с собой, была проведена поисково-спасательная операция с привлечением авиации и специальных подразделений, включая водолазов, кинологов, поисковые вертолеты, сотрудников полиции и добровольцев. Стоимость такой операции превышает сотни тысяч шекелей, и если будет доказано, что исчезновение Томер-Йерушалми было инсценировкой, ей могут предъявить счет.