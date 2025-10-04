x
04 октября 2025
Израиль

Израиль готовится отправить делегацию на переговоры по "плану Трампа"

время публикации: 04 октября 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 10:46
Израиль готовится отправить делегацию на переговоры по "плану Трампа"
Фото: Ноам Амир, Штаб семей похищенных

Израиль готовится отправить делегацию на переговоры в Каир или Доху после ответа ХАМАСа на "план Трампа".

По оценкам, на этот раз в состав делегации войдут более высокопоставленные чиновники, чем в прошлом, хотя окончательное решение еще не принято.

В ночь на субботу, 4 октября, проводились консультации на высшем уровне, а также переговоры с американскими официальными лицами.

Переговорная группа уже подготовилась к обсуждениям и разработала карты отвода войск ЦАХАЛа на период освобождения заложников, а также списки палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки.

В ночь на 4 октября канцелярия главы правительства Израиля опубликовала следующее заявление: "В свете ответа ХАМАСа, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников".

"Продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом и его администрацией, чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа", – сказано в этом заявлении.

