Высокопоставленный пропагандист: опубликована фотография Абу Убайды с лидерами ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала прижизненное фото бывшего пропагандиста военного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" Хадифа Кахлута, известного как "Абу Убайда".

На фотографии, обнаруженной в секторе Газы и обнародованной ЦАХАЛом, Кахлут запечатлен рядом с главой "Бригад Изаддина аль-Касама" Мухаммадом Дэйфом, командиром "Бригады Хан-Юниса" Рафаа Саламе и главой штаба разведки военного крыла ХАМАСа Мухаммадом Удой – что свидетельствует о высоком ранге Абу Убайды в ХАМАСе.

Кахлут традиционно скрывал свое лицо под маской, он был "лицом ХАМАСа" и отвечал за пропаганду, психологическую войну, во время войны он курировал распространение кадров резни 7 октября и даже лично раздавал террористам ХАМАСа камеры, с которых шла трансляция.

Он стоял и за публикацией видео с израильскими военнослужащими и гражданскими, похищенными в "черную субботу" и угнанными в Газу, в попытке воздействовать на общественное мнение в Израиле.

ЦАХАЛ опубликовал также оперативное видео ликвидации Абу Убайды: