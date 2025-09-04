x
04 сентября 2025
Израиль

Саар переговорил с главой МИД Франции: "Визит Макрона в Израиль неуместен"

время публикации: 04 сентября 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 22:38
Yonatan Sindel/Flash90

Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

В ходе беседы министр Саар призвал своего французского коллегу пересмотреть инициативу о признании "палестинского государства". Министр Саар подчеркнул, что французская инициатива подрывает стабильность на Ближнем Востоке и наносит ущерб национальным интересам и интересам безопасности Израиля.

Касаясь возможного визита президента Макрона в Израиль, министр Саар заявил своему коллеге, что пока Франция продолжает свою инициативу и усилия, наносящие ущерб интересам Израиля, такой визит неуместен.

Министр Саар также заявил, что обязательствам, изложенным в письме Абу Мазена президенту Макрону, нельзя доверять, поскольку глава Палестинской автономии показал себя ненадежным партнером. Министр Саар добавил, что Абу Мазен пользуется слабой поддержкой среди палестинского населения, и недаром он не проводил выборов в Палестинской администрации около двадцати лет.

Саар разъяснил, что Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля в вопросах, имеющих решающее значение для его безопасности и будущего. В последнее время Франция предприняла ряд антиизраильских шагов и заняла ряд антиизраильских позиций.

Министры также обсудили ситуацию в секторе Газа, возобновление санкций "Snapback" против иранского режима, ситуацию в Ливане и войну в Украине.

