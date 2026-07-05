Житель Офакима задержан полицией после того, как сорвал израильский флаг в Старом городе Иерусалима
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 16:25
В Старом городе Иерусалима полиция задержала 20-летнего жителя Офакима после того, как он сорвал израильский флаг и бросил его в урну.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что инцидент произошел в районе Малой Стены Плача, расположенной в мусульманском квартале, рядом с Железными воротами, ведущими на Храмовую гору.
Окружной суд Иерусалима освободил задержанного из-под стражи с рядом ограничений.
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