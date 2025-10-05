x
05 октября 2025
|
последняя новость: 21:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 21:33
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС опроверг сообщение о готовности сдать оружие

ХАМАС
время публикации: 05 октября 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 21:07
ХАМАС опроверг сообщение о готовности сдать оружие
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ХАМАС распространил заявление, в котором назвал "фейком" публикацию в арабских СМИ о том, что группировка согласилась сдать оружие.

Ранее источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что группировка согласилась передать оружие палестинско-египетскому органу, который будет находиться под международным контролем. Это сообщение перепечатали многие арабские издания.

Отметим, что этот же источник утверждал в интервью "Аль-Арабии", что ХАМАС передал Израилю список живых и погибших заложников, и начал поиск тел погибших израильтян.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

СМИ: ХАМАС передал Израилю список живых и погибших заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

730-й день войны: обстрел из Йемена, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии