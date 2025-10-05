ХАМАС опроверг сообщение о готовности сдать оружие

ХАМАС распространил заявление, в котором назвал "фейком" публикацию в арабских СМИ о том, что группировка согласилась сдать оружие.

Ранее источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что группировка согласилась передать оружие палестинско-египетскому органу, который будет находиться под международным контролем. Это сообщение перепечатали многие арабские издания.

Отметим, что этот же источник утверждал в интервью "Аль-Арабии", что ХАМАС передал Израилю список живых и погибших заложников, и начал поиск тел погибших израильтян.