Ракетный удар по Хайфе: из трех пострадавших домов эвакуированы 23 семьи

Муниципалитет Хайфы сообщает, что 23 семьи были эвакуированы из трех пострадавших при падении иранской ракеты в Хайфе жилых домов. Продолжается поисково-спасательная операция: под завалами ищут еще двоих пропавших без вести.

Ранее в понедельник были обнаружены тела двоих погибших. Речь идет о семье – родителях, их взрослом сыне и их невестке. В настоящий момент не уточняется, чьи тела были извлечены из-под завалов, имена погибших и пропавших без вести на данный момент не опубликованы.

В муниципалитете подчеркивают: погибшие и пропавшие без вести не были в момент падения ракеты в защищенном пространстве. В доме, который перенес прямое попадание ракеты с 450-килограммовой боевой частью, было общедомовое бомбоубежище, и несколько жителей дома вышли из него после взрыва с незначительными травмами.