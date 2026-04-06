Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ракетный удар по Хайфе: из трех пострадавших домов эвакуированы 23 семьи

время публикации: 06 апреля 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:52
Муниципалитет Хайфы сообщает, что 23 семьи были эвакуированы из трех пострадавших при падении иранской ракеты в Хайфе жилых домов. Продолжается поисково-спасательная операция: под завалами ищут еще двоих пропавших без вести.

Ранее в понедельник были обнаружены тела двоих погибших. Речь идет о семье – родителях, их взрослом сыне и их невестке. В настоящий момент не уточняется, чьи тела были извлечены из-под завалов, имена погибших и пропавших без вести на данный момент не опубликованы.

В муниципалитете подчеркивают: погибшие и пропавшие без вести не были в момент падения ракеты в защищенном пространстве. В доме, который перенес прямое попадание ракеты с 450-килограммовой боевой частью, было общедомовое бомбоубежище, и несколько жителей дома вышли из него после взрыва с незначительными травмами.

