06 января 2026

Израиль

В ДТП возле развязки Алюф Саде тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 06 января 2026 г., 00:02 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 00:02
В ДТП возле развязки Алюф Саде тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 4-м шоссе, в районе развязки Алюф Саде, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 40 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
