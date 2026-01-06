В ДТП возле развязки Алюф Саде тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 06 января 2026 г., 00:02 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 00:02
На 4-м шоссе, в районе развязки Алюф Саде, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 40 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
