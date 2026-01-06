В новогоднюю ночь задержан врач, управлявший машиной под воздействием наркотиков

Сотрудники полиции Северного округа 31 декабря ночью задержали врача в Ноф а-Галиле, который, по имеющимся подозрениям, вел машину под воздействием наркотиков во время его рабочей смены в больнице, а также имел при себе значительное количество наркотиков.

В сообщении полиции указано, что в новогоднюю ночь на дорогах Северного округа дежурили существенно усиленные полицейские наряды, чтобы пресекать правонарушения и обеспечивать порядок во время празднования нового гражданского года.

В ходе операции они задержали для проверки автомобиль, за рулем которого находился 29-летний житель Галилеи в форменной одежде одной из больниц. В машине и в одежде водителя были обнаружены наркотики. Водитель утверждал, что он врач, и в момент задержания находится во время рабочей смены в больнице.

Он был задержан, его автомобиль изъят. После проверки и допроса водителя вызвали в суд, а его водительские права аннулировали на 30 дней.