06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
ЦАХАЛ завершил серию атак по складам оружия "Радуана" и другим целям на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 06 ноября 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 20:11
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение о завершении серии атак по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана. Были атакованы террористические объекты и несколько складов оружия, принадлежащие подразделению "Радуан".

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру на юге Ливана и пытается восстановить боевые возможности "Радуана", чтобы использовать террористов для атак на Израиль.

Перед проведением ударов были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, в том числе эвакуация жителей, использование высокоточного оружия, воздушная разведка и дополнительная разведывательная информация.

Атакованные объекты находились в гуще жилой застройки, что является примером циничного использования "Хизбаллой" гражданского населения Ливана в качестве живого щита.

Наличие объектов террористической инфраструктуры и запасов оружия нарушало договоренности, достигнутые между Израилем и Ливаном, и ставило под угрозу жителей региона.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.

