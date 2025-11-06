ЦАХАЛ завершил серию атак по складам оружия "Радуана" и другим целям на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение о завершении серии атак по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана. Были атакованы террористические объекты и несколько складов оружия, принадлежащие подразделению "Радуан".

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру на юге Ливана и пытается восстановить боевые возможности "Радуана", чтобы использовать террористов для атак на Израиль.

Перед проведением ударов были приняты меры по минимизации ущерба гражданскому населению, в том числе эвакуация жителей, использование высокоточного оружия, воздушная разведка и дополнительная разведывательная информация.

Атакованные объекты находились в гуще жилой застройки, что является примером циничного использования "Хизбаллой" гражданского населения Ливана в качестве живого щита.

Наличие объектов террористической инфраструктуры и запасов оружия нарушало договоренности, достигнутые между Израилем и Ливаном, и ставило под угрозу жителей региона.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.