Израиль
Израиль

Грета Тунберг вместе с другими активистами "флотилии" будет депортирована в Грецию

время публикации: 05 октября 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 23:01
Грета Тунберг вместе с другими активистами "флотилии" будет депортирована в Грецию
AP / МИД Израиля

По информации телеканала i24, шведская экоактивистка Грета Тунберг будет депортирована из Израиля 6 октября вместе с еще 164 участниками "флотилии Сумуда". Перелет активистов "флотилии" оплачивает правительство Греции.

Ранее министерство иностранных дел в Афинах сообщило, что сотрудники посольства Греции в Тель-Авиве посетили тюрьму, в которой содержатся 27 граждан Греции, участвовавших в "флотилии". По словам дипломатов, все они здоровы и получают необходимую помощь.

По распоряжению МИДа Греции в понедельник, 6 октября, из аэропорта "Рамон" возле Эйлата вылетит специальный борт, которым депортированные активисты будут доставлены в Афины.

Ранее британская Guardian со ссылкой на переписку министерства иностранных дел Швеции с людьми из близкого окружения Тунберг заявила, что представитель посольства Швеции встречался с Гретой, и что она сообщила об обезвоживании и недостаточном питании, а также о сыпи, вызванной, по всей видимости, клопами. Там же со ссылкой на одного из задержанных говорится, что Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали, кроме того просили подписать некий документ, который не был переведен.

МИД Израиля назвал заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг "наглой ложью".

