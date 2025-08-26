В Хайфе в среду пройдет парад гордости и толерантности: антивоенные плакаты разрешены

Полиция отменила опубликованную ранее инструкцию о запрете использования антивоенных плакатов на параде гордости и толерантности в Хайфе. Пресс-служба полиции пояснила, что ранее "был распространен ошибочный документ, противоречащий условиям разрешения мероприятия и согласованиям, выработанным совместно с организаторами шествия и представителями ЛГБТ+ сообщества. По указанию командующего округом, в документ были внесены поправки".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир осудил решение "ограничить свободу слова" на параде гордости и толерантности в Хайфе, подчеркнув, что речь идет о решении офицера полиции низкого ранга, принятое по его собственной инициативе, а не о решении командующего полицией Хайфы.

"Решение полицейского (младшего по званию) ограничить свободу политического выражения на параде гордости неуместно", – подчеркнул Бен-Гвир, добавив, что он выступает и категорически против развернувшегося в социальных сетях шейминга в отношении руководителя хайфской полиции и в отношении принявшего "неуместное решение" полицейского: "Это те же полицейские, которые спасли нас 7 октября".

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", после публикации сообщений о запрете использования плакатов, призывающих к немедленному прекращению войны в секторе Газы и к освобождению похищенных, в БАГАЦ была подана апелляция, и БАГАЦ удовлетворил эту апелляцию, потребовав от полиции объяснений.

Напомним, парад гордости и толерантности пройдет в хайфском районе А-Кармель в среду, 27 августа. Шествие начнется в 14:00 и завершится в 19:30. По ходу шествия будут перекрываться следующие улицы:

– Шдерот Мория / А-Наси будет закрыта для движения с 14:00 от площади Сефер в сторону Ган а-Эм до Мерказ Кармель (перекресток а-Тишби). Будут закрыты также улицы, пересекающие маршрут шествия.

– С 15:00 будет перекрыта улица Шдерот Мория в обоих направлениях от перекрестка Цафририм до перекрестка улиц а-Тишби и а-Наси.

Начиная с вечера вторника до вечера среды вдоль улицы Мория запрещена парковка автомобилей. Машины, припаркованные по маршруту шествия, будут эвакуированы на общественную парковку на улице Яфэ Ноф.