Германия будет ежегодно выделять музею "Яд ва-Шем" пять миллионов евро

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибывает во вторник 7 июля с рабочим визитом в Израиль по приглашению главы МИД Израиля Гидеона Саара. Эта встреча станет девятой для министров за последний год.

В ходе переговоров министры подпишут соглашение между правительствами Германии и Израиля, в рамках которого Германия будет ежегодно выделять мемориальному комплексу "Яд ва-Шем" пять миллионов евро.

Средства предназначены для финансирования исследований и документирования Холокоста, а также образовательной и мемориальной деятельности.