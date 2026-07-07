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Израиль

Германия будет ежегодно выделять музею "Яд ва-Шем" пять миллионов евро

Германия
Яд ва-Шем
время публикации: 07 июля 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 09:57
Германия будет ежегодно выделять музею "Яд ва-Шем" пять миллионов евро
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибывает во вторник 7 июля с рабочим визитом в Израиль по приглашению главы МИД Израиля Гидеона Саара. Эта встреча станет девятой для министров за последний год.

В ходе переговоров министры подпишут соглашение между правительствами Германии и Израиля, в рамках которого Германия будет ежегодно выделять мемориальному комплексу "Яд ва-Шем" пять миллионов евро.

Средства предназначены для финансирования исследований и документирования Холокоста, а также образовательной и мемориальной деятельности.

Израиль
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