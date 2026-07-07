Предъявлены обвинения сутенерам из Крайот, находившим жертв в соцсетях

Государственная прокуратура подала в Окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 38-летней Ротем Гарон из Кирьят-Моцкина и 43-летнего Шарон Марциано из Хайфы, обвиняемых в организации сети борделей в районе Крайот и эксплуатации женщин с использованием их тяжелого материального и психологического состояния. Для поиска потенциальных проституток, как и для поиска их клиентов, обвиняемые использовали социальные сети, включая TikTok.

По данным обвинительного заключения, Гарон и Марциано содержали несколько квартир в районе Крайот, использовавшихся в качестве борделей. Они размещали в интернете, на сайтах и в социальных сетях рекламу секс-услуг, координировали встречи с клиентами и взимали суммы от 350 до 2000 шекелей "за сеанс".

Согласно обвинительному заключению, ежедневно квартиры посещали десятки клиентов, при этом часть женщин получала лишь около 100 шекелей с каждого клиента, а остальная часть оплаты оставалась в руках Гарон и Марциано.

В обвинительном заключении описан случай молодой женщины, которая находилась в крайне тяжелом материальном и психологическом состоянии. Гарон приютила женщину у себя дома и убедила ее заниматься проституцией. От пострадавшей требовали предоставлять сексуальные услуги 10–15 клиентам в день на протяжении долгих часов. Полученные деньги она была обязана передавать своим сутенерам, ее также обязывали отчитываться о каждом своем шаге в течение рабочего дня. Когда женщина попыталась прекратить заниматься проституцией, сутенеры заявили, что она должна выплатить им 30 тысяч шекелей "долга" и угрожали ей.

Гарон и Марциано вербовали и других женщин, находившихся в бедственном положении, — в том числе молодую женщину без крыши над головой и молодую женщину, боровшуюся с долгами и наркотической зависимостью, — их принудили заниматься проституцией, применяя давление, штрафы и угрозы.

Гарон и Марциано вменяются также налоговые преступления и отмывание денег. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые извлекли из этой деятельности доходы в размере не менее примерно 1,8 миллиона шекелей, не задекларировали их в налоговых органах и совершали различные операции с этими средствами с целью скрыть их происхождение и замаскировать их использование.

Гарон и Марциано вменяются следующие преступления: доведение человека до занятия проституцией при отягчающих обстоятельствах, доведение человека до акта проституции при отягчающих обстоятельствах, сутенерство, содержание места для занятия проституцией, реклама услуг проституции, вымогательство с применением угроз, угрозы, воспрепятствование правосудию, налоговые преступления и отмывание денег.