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Израиль

Завершено расследование против сутенеров, заманивавших жертв через соцсети

Расследование
Прокуратура
Хайфа
Проституция
время публикации: 03 июля 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 12:04
Завершено расследование против сутенеров, заманивавших жертв через соцсети
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция завершила продолжавшееся около года расследование деятельности преступной сети, занимавшейся торговлей людьми в Хайфе и Крайот. В пятницу в мировой суд Хайфы подана декларация прокуратуры о намерении предъявить обвинения двум основным подозреваемым – мужчине и женщине, жителям севера страны.

Расследование, которое вело центральное подразделение полиции прибрежного округа (ЯМАР Хоф), началось в июне 2025 года. По данным следствия, подозреваемые находили своих жертв через социальные сети и принуждали их к проституции в съемных квартирах. В ходе многомесячной тайной операции полиция собирала доказательства, использовала современные технические средства и устанавливала личности пострадавших.

По версии следствия, участники сети эксплуатировали молодых женщин, в том числе женщин с ограниченными возможностями, а также находившихся в тяжелом психологическом или материальном положении.

Подозреваемые заманивали женщин ложными предложениями "офисной работы". Предоставив им жилье и обещая заработок, они затем размещали объявления об оказании сексуальных услуг в социальных сетях и, используя угрозы и давление, принуждали женщин к проституции в заранее арендованных квартирах.

После того как 7 июня 2026 года расследование перешло в открытую фазу, были задержаны несколько подозреваемых по делу о торговле людьми, сутенерстве при отягчающих обстоятельствах и вымогательстве с применением угроз.

Израиль
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