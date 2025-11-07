"Исламский джихад" сообщил, что готов передать останки одного из похищенных

"Исламский джихад" сообщил, что передаст в пятницу, 7 ноября, останки одного из похищенных. Его имя пока не названо.

Ожидается, что останки будут переданы "Красному Кресту", а затем его сотрудниками –

силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы.

В Израиле тело будет передано для идентификации в Институт судебной медицины.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не подтвердила это сообщение.