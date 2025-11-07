x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 19:00
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Исламский джихад" сообщил, что готов передать останки одного из похищенных

Заложники
Исламский джихад
время публикации: 07 ноября 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 18:26
"Исламский джихад" сообщил, что готов передать останки одного из похищенных
AP Photo/Yousef Al Zanoun

"Исламский джихад" сообщил, что передаст в пятницу, 7 ноября, останки одного из похищенных. Его имя пока не названо.

Ожидается, что останки будут переданы "Красному Кресту", а затем его сотрудниками –

силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы.

В Израиле тело будет передано для идентификации в Институт судебной медицины.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не подтвердила это сообщение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook