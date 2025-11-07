Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с террористами

Согласно информации, полученной ЦАХАЛом и ШАБАКом, машины "Красного Креста" направляются к месту встречи с террористами на юге сектора Газы, где состоится передача гроба с телом похищенного.

Ранее "Исламский джихад" сообщил, что передаст Израилю в пятницу, 7 ноября, останки одного из похищенных.

Ожидается, что останки будут переданы "Красному Кресту", а затем его сотрудниками – силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы.

В Израиле тело будет передано для идентификации в Институт судебной медицины.

ЦАХАЛ просит СМИ проявлять чуткость по отношению к семьям погибших, и терпеливо ждать официального опознания останков, результаты которого будут в первую очередь предоставлены близким похищенных.