x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 22:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 22:07
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с террористами

Заложники
время публикации: 07 ноября 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 20:54
Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с террористами
AP Photo / Yousef Al Zanoun

Согласно информации, полученной ЦАХАЛом и ШАБАКом, машины "Красного Креста" направляются к месту встречи с террористами на юге сектора Газы, где состоится передача гроба с телом похищенного.

Ранее "Исламский джихад" сообщил, что передаст Израилю в пятницу, 7 ноября, останки одного из похищенных.

Ожидается, что останки будут переданы "Красному Кресту", а затем его сотрудниками – силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы.

В Израиле тело будет передано для идентификации в Институт судебной медицины.

ЦАХАЛ просит СМИ проявлять чуткость по отношению к семьям погибших, и терпеливо ждать официального опознания останков, результаты которого будут в первую очередь предоставлены близким похищенных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

"Исламский джихад" сообщил, что готов передать останки одного из похищенных