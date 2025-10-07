x
Палестинский источник в интервью "Кан-11": "Только давление Трампа может привести к соглашению"

время публикации: 07 октября 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 19:49
AP Photo/Mahmoud Illean

Элиор Леви, корреспондент телеканала "Кан-11", в вечернем выпуске новостей рассказал о своих беседах с палестинскими источниками, знакомыми с ходом переговоров в Шарм аш-Шейхе.

"Плохо то, что в ходе второго дня переговоров не произошло никакого прогресса. Но хорошо то, что переговоры идут, что они не сорвались", – цитирует Леви источник, участвующий в переговорах.

Другой палестинский источник в беседе с израильским журналистом заявил: "Единственный шанс на заключение соглашения – то, что Трамп вынудит ХАМАС и Израиль принять его план, даже если они не согласны с его принципами".

