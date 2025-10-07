Источник в ХАМАСе: "Последний заложник будет возвращен после выхода ЦАХАЛа из Газы"
время публикации: 07 октября 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 18:31
Высокопоставленный источник в террористической группировке ХАМАС сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что второй день переговоров в Шарм аш-Шейхе завершился. По его словам, этот день был посвящен обсуждению карт вывода израильских войск из сектора и графика освобождения заложников.
Источник сообщил телеканалу, что делегация ХАМАСа потребовала увязать освобождение заложников с полным выводом ЦАХАЛа из сектора Газы. "Члены делегации подчеркнули, что последний заложник будет освобожден не раньше, чем завершится полный вывод израильских войск из сектора Газы", – заявил источник.
