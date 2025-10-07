x
07 октября 2025
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 19:09
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Источник в ХАМАСе: "Последний заложник будет возвращен после выхода ЦАХАЛа из Газы"

Заложники
Газа
Египет
ХАМАС
Израиль
время публикации: 07 октября 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 18:31
Источник в ХАМАСе: "Последний заложник будет возвращен после выхода ЦАХАЛа из Газы"
Yossi Aloni/FLASH90

Высокопоставленный источник в террористической группировке ХАМАС сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что второй день переговоров в Шарм аш-Шейхе завершился. По его словам, этот день был посвящен обсуждению карт вывода израильских войск из сектора и графика освобождения заложников.

Источник сообщил телеканалу, что делегация ХАМАСа потребовала увязать освобождение заложников с полным выводом ЦАХАЛа из сектора Газы. "Члены делегации подчеркнули, что последний заложник будет освобожден не раньше, чем завершится полный вывод израильских войск из сектора Газы", – заявил источник.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 октября 2025

ХАМАС требует 400 грузовиков в сутки с помощью для Газы после начала реализации "плана Трампа"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 октября 2025

СМИ о первом дне переговоров в Египте по Газе: "На позитивной ноте"