x
08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
08 апреля 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Шарлатаны, если не хуже": Трамп угрожает преследованием за материалы о деталях соглашения с Ираном

Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 20:30
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором пригрозил федеральным расследованием СМИ, распространяющим неподтвержденную информацию о ходе переговоров. Отдельно он выделил телеканал CNN, занимающий в его отношении критическую позицию.

"Люди, не имеющие никакого отношения к переговорам США и Ирана, посылают многочисленные договора, списки и письма. Во многих случаях, это мошенники и шарлатаны, если не хуже. Федеральное расследование выведет их на чистую воду", – сообщил он.

Он отметил, что есть только один список пунктов, приемлемых для США, и именно этот список обсуждается за закрытыми дверями: "Он в основе соглашения о перемирии. Остальное – Fake news, как вчерашний репортаж CNN, цитировавший "источник", у которого не было никаких полномочий".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
