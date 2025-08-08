x
08 августа 2025
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 15:29
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС назвал план Нетаниягу "военным преступлением сионистов" и пообещал отомстить

время публикации: 08 августа 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 14:32
ХАМАС назвал план Нетаниягу "военным преступлением сионистов" и пообещал отомстить
Abed Rahim Khatib/Flash90

Палестинская террористическая организация ХАМАС назвала утвержденный военно-политическим кабинетом план по захвату Газы "новым военным преступлением" и пообещала, что эта операция "дорого обойдется Израилю".

"Одобрение сионистским кабинетом планов по оккупации города Газа и эвакуации его жителей представляет собой новое военное преступление, которое оккупационная армия намерена совершить против Газы, – сказано в официальном заявлении группировки. – Мы предупреждаем оккупантов, что эта преступная авантюра дорого им обойдется".

Параллельно с этим ХАМАС призвал ООН и Международный уголовный суд оказать давление на Израиль с целью отмены плана по захвату Газы "и привлечению к ответственности оккупационных лидеров".

ХАМАС вновь заявил о своей готовности к "всеобъемлюдей сделке по освобождении всех пленных оккупантов в обмен на прекращение войны и вывод оккупационных сил".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 августа 2025

В связи с планами захвата Газы Германия заморозила поставки оружия Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 августа 2025

Турция просит ООН предотвратить установление контроля Израиля над Газой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2025

Решение об оккупации Газы и войны за непризыв. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2025

Военно-политический кабинет одобрил план Нетаниягу по Газе