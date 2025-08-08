ХАМАС назвал план Нетаниягу "военным преступлением сионистов" и пообещал отомстить

Палестинская террористическая организация ХАМАС назвала утвержденный военно-политическим кабинетом план по захвату Газы "новым военным преступлением" и пообещала, что эта операция "дорого обойдется Израилю".

"Одобрение сионистским кабинетом планов по оккупации города Газа и эвакуации его жителей представляет собой новое военное преступление, которое оккупационная армия намерена совершить против Газы, – сказано в официальном заявлении группировки. – Мы предупреждаем оккупантов, что эта преступная авантюра дорого им обойдется".

Параллельно с этим ХАМАС призвал ООН и Международный уголовный суд оказать давление на Израиль с целью отмены плана по захвату Газы "и привлечению к ответственности оккупационных лидеров".

ХАМАС вновь заявил о своей готовности к "всеобъемлюдей сделке по освобождении всех пленных оккупантов в обмен на прекращение войны и вывод оккупационных сил".