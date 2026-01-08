Яд Вашем: решение России о введении "Дня памяти жертв геноцида" – искажение истории

Музей Яд Вашем осудил решение правительства России ввести День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг (так звучит полное название праздника, – прим. ред.).

"Решение Российской Федерации без какого-либо упоминания ужасного преступления Холокоста является еще одним искажением истории, – цитирует заявление музея Яд Вашем Ynet. – Яд Вашем осуждает попытку манипулировать историческими фактами нацистских преследований в целях современной политической повестки".

Напомним, президент России подписал указ об установлении новой памятной даты – 19 апреля будет отмечаться День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

Поправка к закону "О днях воинской славы и памятных датах России" была принята Госдумой РФ в декабре текущего года. "Более 13 млн гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации, – прокомментировал поправку председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях. Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа".

Соавтор законопроекта Ирина Яровая заявила, что Госдума "уделяет особое внимание защите исторической правды и исторической памяти". "В условиях агрессивной русофобии и политики искажения правды о Второй мировой войне, сберегая правду о роли советского народа и советского солдата, мы уберегаем мир от новых страшных потрясений", – заявила она.