x
08 января 2026
|
последняя новость: 22:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 22:51
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Яд Вашем: решение России о введении "Дня памяти жертв геноцида" – искажение истории

время публикации: 08 января 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 22:56
Яд Вашем: решение России о введении "Дня памяти жертв геноцида" – искажение истории
Chaim Goldberg/Flash90

Музей Яд Вашем осудил решение правительства России ввести День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг (так звучит полное название праздника, – прим. ред.).

"Решение Российской Федерации без какого-либо упоминания ужасного преступления Холокоста является еще одним искажением истории, – цитирует заявление музея Яд Вашем Ynet. – Яд Вашем осуждает попытку манипулировать историческими фактами нацистских преследований в целях современной политической повестки".

Напомним, президент России подписал указ об установлении новой памятной даты – 19 апреля будет отмечаться День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

Поправка к закону "О днях воинской славы и памятных датах России" была принята Госдумой РФ в декабре текущего года. "Более 13 млн гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации, – прокомментировал поправку председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях. Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа".

Соавтор законопроекта Ирина Яровая заявила, что Госдума "уделяет особое внимание защите исторической правды и исторической памяти". "В условиях агрессивной русофобии и политики искажения правды о Второй мировой войне, сберегая правду о роли советского народа и советского солдата, мы уберегаем мир от новых страшных потрясений", – заявила она.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Путин подписал указ о "Дне памяти жертв геноцида советского народа" без упоминания евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 мая 2025

В России признана нежелательной Amnesty International: "Русофобы, оправдывающие неонацистов"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 января 2024

Мария Захарова о поддержке Германией Израиля в суде: "В Германии забыли, что такое Холокост"