08 октября 2025

Семья похищенного Бипина Джоши опубликует запись с ним, изъятую ЦАХАЛом в Газе

Заложники
время публикации: 08 октября 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 13:23
Штаб семей по возвращению похищенных

В среду вечером семья похищенного террористами гражданина Непала Бипина Джоши опубликует видеозапись с изображением заложника, которая была обнаружена во время военной операции в секторе Газы и изъята израильскими военнослужащими в качестве трофея.

Близких похищенного уведомили о существовании этой записи представители служб безопасности. На этом видео, по оценкам специалистов, снятом в ноябре 2023 года, Бипин изображен в плену у террористов.

Семья Джоши отметила, что "найденный в Газе признак жизни Бипина стал якорем веры и надежды на то, что Бипин жив".

В настоящее время близкие Бипина Джоши находятся за границей. В августе они приезжали в Израиль в рамках организованной и оплаченной государством поездки.

Мать и сестра похищенного Падама и Пушпа Джоши посетили кибуц Алоним, в котором жил и работал Бипин до 7 октября, ознакомились с данными разведки о состоянии заложников и об операции в Газе, а также встретились с высокопоставленными представителями израильского руководства.

В мае 2025 года Израиль сообщил, что "существуют серьезные опасения" за жизнь Бипина Джоши, и еще двух заложников. С июля 2024 года из Газы не поступало никаких подтверждений, что они живы.

Израиль
