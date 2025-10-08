x
08 октября 2025
Израиль

Либерман вновь посоветовал израильтянам находиться рядом с убежищами

Авигдор Либерман
Война с Ираном
время публикации: 08 октября 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 10:29
Либерман вновь посоветовал израильтянам находиться рядом с защищенными помещениями
Avshalom Sassoni/Flash90

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман вновь порекомендовал израильтянам находиться неподалеку от защищенных помещений. Это предупреждение Либерман озвучил в интервью "Кан Бет".

Аналогичное заявление бывший министр обороны сделал 3 октября.

Высокопоставленный источник в сфере безопасности заявил, что Либерман ведет себя "как НЛО".

"Либерман перемещается в космосе, как НЛО, отделившееся от космического корабля. Он оторван от источников информации и утратил связь с реальностью. Его попытка запугать израильское общество иранской угрозой продиктована стремлением привлечь внимание и выделиться среди глав оппозиции. Эта попытка выглядит одновременно жалкой и вызывающей беспокойство", – заявил анонимный источник.

Авигдор Либерман отреагировал на критику. "Если бы на космическом корабле прислушались к НЛО, не было бы бойни 7 октября", – написал глава НДИ в своем аккаунте в соцсети X.

