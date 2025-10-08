Опубликовано найденное в Газе видео с изображением Бипина Джоши

Близкие похищенного террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года студента из Непала Бипина Джоши разрешили к публикации фрагмент видео с ним. Эта видеозапись была обнаружена в ходе военных действий в секторе Газы, предположительно, видео снято в ноябре 2023 года.

На этой записи Бипин Джоши называет свое имя, говорит, что он из Непала, и ему 23 года. Он рассказывает, что прибыл в Израиль за 25 дней до своего похищения в рамках учебной программы "Учиться и зарабатывать", предназначенной для иностранных студентов.

Далее Джоши говорит, что он работает на сельскохозяйственной ферме, на цитрусовой плантации. После этого Бипин Джоши вопросительно и испуганно смотрит в сторону, где находятся снимавшие это видео террористы.

В сообщении Штаба семей похищенных, сопровождающем публикацию видео для общественности, содержится призыв к немедленному освобождению всех заложников, включая Бипина.

"В годовщину чудовищной бойни, которая ввергла тысячи семей в траур о остановила ход времени для нашей семьи и для всех семей заложников, мы решили поделиться признаком жизни от нашего любимого сына Бипина, – цитирует штаб заявление близких похищенного. – Бипин был похищен из кибуца Алумим, в тот день десять его друзей были убиты. Молодые студенты, красивые и ни в чем не повинные. В течение двух лет миру было сложно вообразить Бипина заложником в глубинах туннелей, теперь нет".

Семья Джоши выражает надежду, что Бипин все еще жив. Его близкие пишут, что цензура много месяцев запрещала публикацию этого видеоролика, и лишь недавно им разрешили его использовать. "Сейчас мы переживаем критические моменты, когда решается, вернутся ли живые заложники в объятия своих семей, а погибшие – к достойному захоронению, или мы продолжим страдать", – сказано в этом сообщении. Оно завершается призывом сделать все возможное, чтобы вернуть всех заложников домой.