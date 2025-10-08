"Флотилия Сумуда" объявила о перехвате израильскими ВМС нескольких их судов

Утром 8 октября поступили сообщения о перехватах израильскими ВМС нескольких судов так называемой "флотилии Сумуда" примерно в 120 морских милях от сектора Газы.

Организаторы "флотилии" сообщают, что перехвачены как минимум два судна. Прямая трансляция прервана.

Речь идет о "второй волне" данной акции после перехвата более 40 судов 2 октября. Нынешняя "волна" не такая масштабная, как предыдущая, и не вызывает значительного интереса со стороны СМИ.

Власти Израиля сообщения о перехвате пока не комментируют.