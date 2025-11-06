"Гаарец": Юрсоветница передаст контроль за расследованием "Сде-Тейман" генеральному прокурору

После резолюции юридической советницы министерства юстиции Яэль Котик о том, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара не может контролировать расследование по делу о "сливе" следственных материалов из изолятора "Сде-Тейман" из-за конфликта интересов, "Гаарец" со ссылкой на приближенных Баарав-Миары сообщает, что она передаст контроль за расследованием генеральному прокурору Амиту Исману.

При этом министр юстиции Ярив Левин настаивает на том, чтобы расследование было передано в ведение ответственного за рассмотрение жалоб на судей судье Ашеру Куле, то есть, компетентному специалисту вне прокуратуры. Левин также требует запретить юридической советнице и ее подчиненным заниматься преступлениями, связанными с воспрепятствованием расследованию и судебному разбирательству по этому делу.

Юридическая советница министерства юстиции Яэль Котик в своем вердикте пояснила, что юрсоветница правительства Гали Баарав-Миара и некоторые из ее представителей, которые должны были контролировать проверку утечки видеозаписи, будут допрошены в рамках расследования о "сливе", поэтому речь идет о конфликте интересов и необходимости отстранить их от данного расследования. Мнение Котик является обязательным к исполнению, поскольку именно она отвечает за вопросы конфликта интересов в министерстве юстиции.

Днем ранее судья БАГАЦа Ноам Солберг обязал Гали Баарав-Миару представить объяснения, на каком основании она не взяла самоотвод от участия в деле бывшего главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, свящанного с утечкой следственной информации по "Сде-Тейман". Юрсоветница правительства должна была представить объяснения до полудня в четверг, однако она попросила отсрочку до 22:00.