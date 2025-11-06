x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Гаарец": Юрсоветница передаст контроль за расследованием "Сде-Тейман" генеральному прокурору

Юрсоветник правительства
военная прокуратура
Прокуратура
время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 17:20
"Гаарец": Юрсоветница передаст контроль за расследованием "Сде-Тейман" генеральному прокурору
Yonatan Sindel/Flash90

После резолюции юридической советницы министерства юстиции Яэль Котик о том, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара не может контролировать расследование по делу о "сливе" следственных материалов из изолятора "Сде-Тейман" из-за конфликта интересов, "Гаарец" со ссылкой на приближенных Баарав-Миары сообщает, что она передаст контроль за расследованием генеральному прокурору Амиту Исману.

При этом министр юстиции Ярив Левин настаивает на том, чтобы расследование было передано в ведение ответственного за рассмотрение жалоб на судей судье Ашеру Куле, то есть, компетентному специалисту вне прокуратуры. Левин также требует запретить юридической советнице и ее подчиненным заниматься преступлениями, связанными с воспрепятствованием расследованию и судебному разбирательству по этому делу.

Юридическая советница министерства юстиции Яэль Котик в своем вердикте пояснила, что юрсоветница правительства Гали Баарав-Миара и некоторые из ее представителей, которые должны были контролировать проверку утечки видеозаписи, будут допрошены в рамках расследования о "сливе", поэтому речь идет о конфликте интересов и необходимости отстранить их от данного расследования. Мнение Котик является обязательным к исполнению, поскольку именно она отвечает за вопросы конфликта интересов в министерстве юстиции.

Днем ранее судья БАГАЦа Ноам Солберг обязал Гали Баарав-Миару представить объяснения, на каком основании она не взяла самоотвод от участия в деле бывшего главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми, свящанного с утечкой следственной информации по "Сде-Тейман". Юрсоветница правительства должна была представить объяснения до полудня в четверг, однако она попросила отсрочку до 22:00.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

Юрсоветник минюста против юрсоветника правительства: "Ты в состоянии конфликта интересов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2025

БАГАЦ обязал юрсоветницу правительства объяснить, почему она занимается делом Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2025

Баарав-Миара не примет участия в заседании в Кнессете по поводу дела Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

Левин порекомендовал судью Кула на должность проверяющего ситуации в военной прокуратуре