"Красный Крест" готовится передать гроб с останками представителям ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что представители "Красного Креста" получили на юге сектора Газы от ХАМАСа гроб с останками погибшего. Скоро он будет доставлен в Израиль. Из сообщения неясно, идет ли речь об останках Адара Голдина.

Ранее сообщалось, что Израиль ожидает передачи останков еще одного убитого израильтянина из сектора Газы. Отмечалось, что останки, удерживаемые ХАМАСом в Рафиахе, могут принадлежать младшему лейтенанту Адару Голдину, убитому летом 2014 года.

Ожидалось, что эти останки ХАМАС передаст через "Красный Крест" Израилю вечером 8 ноября. Однако процесс был задержан.

Руководство террористической организации ХАМАС пыталось торговаться, добиваясь в обмен на передачу останков свободного пропуска сотен боевиков, оказавшихся запертыми в туннеле в районе Рафиаха. Власти Израиля публично не комментируют сообщения о возможности такой сделки. По всей видимости, в Иерусалиме не готовы к уступкам – во всяком случае до того, как ДНК-экспертиза подтвердит, что найдены останки Голдина. Но такая экспертиза возможна только после передачи останков в Израиль.

Администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на ХАМАС, требуя вернуть Израилю останки Адара Голдина. В Вашингтоне считают, что и возвращение останков Голдина, и выход боевиков из туннеля в Рафиахе будут способствовать сохранению режима прекращения огня в Газе. Рассматривается вариант, что боевики ХАМАСа будут пропущены в зону, которую контролирует ХАМАС, или высланы в Египет после процедуры разоружения, что станет своего рода прологом для разоружения ХАМАСа в целом, пишут израильские и американские СМИ.

Боевики ХАМАСа в районе Рафиаха отказываются сложить оружие

Пока нет официального подтверждения того, что на юге Газы найдены останки Адара Голдина. Несколько дней назад, после того, как ведущие израильские СМИ сообщили, что останки Голдина находятся в туннеле в Рафиахе, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала опровержение. "ЦАХАЛ не располагает данными об удержании останков Адара Голдина террористами в туннеле в районе Рафиаха. Такие публикации наносят вред семье Голдин", – говорилось в заявлении армии.

Ранее 11-й, 12-й и 13-й телеканалы, а также многие радиостанции процитировали источник в Иерусалиме, утверждавший, что тело Голдина удерживается в туннеле на востоке Рафиаха, где оказались в ловушке 150 боевиков ХАМАСа. Источник утверждал, что ЦАХАЛ воздерживается от нанесения удара по туннелю из опасений сделать невозможным возвращение останков.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков, однако тело продолжает удерживаться террористами в Газе.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки пяти заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.