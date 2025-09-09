17-летний водитель задержан за проезд на красный свет на скорости 224 км/ч

Полиция сообщает о задержании 17-летнего начинающего водителя, который, управляя "автомобилем класса люкс", пролетел светофор на красный свет на скорости 224 км/ч (при формально допустимой 90 км/ч на данной трассе).

Суд будет рассматривать это дело в конце недели.

В сообщении полиции не указана марка автомобиля. Судя по фото, можно предположить, что это Audi A6 C5.

Место происшествия также не опубликовано. Нет и сведений о том, где проживает водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения.

"Рекорд скорости" задержанный не установил. В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.