Юношеский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют испанки и немки

В Боснии и Герцеговине проходит женский юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

Завтра в финале сыграют сборные Испании и Германии.

В полуфинале немки в дополнительное время одолели сборную Австрии 1:0.

Испанки разгромили шведок 3:0.

Перед последним матче четыре футболистки забили по 3 гола: Альба Серрато, Айноа Гомес, Розалия Домингес (все Испания) и Эмануэла Пфистер (Швейцария).