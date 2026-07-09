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Юношеский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют испанки и немки

Футбол
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:21
Юношеский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют испанки и немки
AP Photo/Martin Meissner

В Боснии и Герцеговине проходит женский юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

Завтра в финале сыграют сборные Испании и Германии.

В полуфинале немки в дополнительное время одолели сборную Австрии 1:0.

Испанки разгромили шведок 3:0.

Перед последним матче четыре футболистки забили по 3 гола: Альба Серрато, Айноа Гомес, Розалия Домингес (все Испания) и Эмануэла Пфистер (Швейцария).

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