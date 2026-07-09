Юношеский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют испанки и немки
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:21
В Боснии и Герцеговине проходит женский юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).
Завтра в финале сыграют сборные Испании и Германии.
В полуфинале немки в дополнительное время одолели сборную Австрии 1:0.
Испанки разгромили шведок 3:0.
Перед последним матче четыре футболистки забили по 3 гола: Альба Серрато, Айноа Гомес, Розалия Домингес (все Испания) и Эмануэла Пфистер (Швейцария).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2026