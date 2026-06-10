Совет управляющих МАГАТЭ потребовал от Ирана отчитаться о запасах обогащенного урана

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, требующую от Ирана предоставить агентству полную информацию о запасах ядерных материалов, включая оставшийся обогащенный уран, и допустить инспекторов для проверки этих данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Документ был внесен США, Великобританией, Францией и Германией. За резолюцию проголосовала 21 страна, против выступили Россия, Китай и Нигер, еще 10 стран воздержались.

Резолюция была принята на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг иранских запасов обогащенного урана после ударов по ядерным объектам Ирана. По данным Reuters, Тегеран до сих пор не уведомил МАГАТЭ о судьбе этих материалов и не предоставил инспекторам доступ к поврежденным объектам для проверки.

Иран резко раскритиковал инициативу. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что удары Израиля и США по иранским ядерным объектам привели к прекращению инспекций и вынудили инспекторов МАГАТЭ покинуть страну по соображениям безопасности. По его словам, Вашингтон теперь пытается представить последствия собственных действий как претензии к Ирану.

Reuters отмечает, что решение Совета управляющих может осложнить переговоры между США и Ираном.