x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 21:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 21:16
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": в результате атаки Израиля в Дохе ранены два члена политбюро ХАМАСа

Катар
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 10 сентября 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 20:11
"Аш-Шарк аль-Аусат": в результате атаки Израиля в Дохе ранены два члена политбюро ХАМАСа
AP Photo / Leo Correa

Источник в ХАМАСе сообщил панарабскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат", что в результате израильской атаки в Дохе были ранены два члена политбюро организации, состояние одного из них критическое.

По словам источника, раненые находятся в одной из частных больниц в Дохе под круглосуточной охраной.

Ранее ХАМАС сообщил, что в результате атаки израильских ВВС в Дохе погибли: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 сентября 2025

СМИ: лидеры ХАМАСа в Дохе избежали ликвидации благодаря мобильным телефонам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 сентября 2025

ХАМАС распространил фото "шахидов", убитых 9 сентября в Дохе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 сентября 2025

Руководство Катара: переговоры по Газе прерваны, удар по ХАМАСу в Дохе – государственный терроризм
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Трамп заявил, что узнал о планах Израиля нанести удар в Дохе слишком поздно, чтобы вмешаться