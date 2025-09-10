"Аш-Шарк аль-Аусат": в результате атаки Израиля в Дохе ранены два члена политбюро ХАМАСа

Источник в ХАМАСе сообщил панарабскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат", что в результате израильской атаки в Дохе были ранены два члена политбюро организации, состояние одного из них критическое.

По словам источника, раненые находятся в одной из частных больниц в Дохе под круглосуточной охраной.

Ранее ХАМАС сообщил, что в результате атаки израильских ВВС в Дохе погибли: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи.