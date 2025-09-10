ХАМАС распространил фото "шахидов", убитых 9 сентября в Дохе

ХАМАС распространил фотографии пяти "шахидов", убитых 9 сентября в результате атаки израильских ВВС на штаб этой террористической организации в Дохе.

На фото показаны пять членов ХАМАСа: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи.

МВД Катара сообщало, что в Дохе погиб сотрудник служб безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири и еще несколько человек получили ранения.

ХАМАС по-прежнему не признает гибель кого-либо из членов политбюро организации. При этом ни один из тех, о чьей возможной гибели вчера сообщали телеканалы "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат", до сих пор не появился перед камерами.