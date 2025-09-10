x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 13:59
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС распространил фото "шахидов", убитых 9 сентября в Дохе

Катар
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 10 сентября 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 13:33
ХАМАС распространил фото "шахидов", убитых 9 сентября в Дохе
ХАМАС

ХАМАС распространил фотографии пяти "шахидов", убитых 9 сентября в результате атаки израильских ВВС на штаб этой террористической организации в Дохе.

На фото показаны пять членов ХАМАСа: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи.

МВД Катара сообщало, что в Дохе погиб сотрудник служб безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири и еще несколько человек получили ранения.

ХАМАС по-прежнему не признает гибель кого-либо из членов политбюро организации. При этом ни один из тех, о чьей возможной гибели вчера сообщали телеканалы "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат", до сих пор не появился перед камерами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 сентября 2025

Руководство Катара: переговоры по Газе прерваны, удар по ХАМАСу в Дохе – государственный терроризм
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Трамп заявил, что узнал о планах Израиля нанести удар в Дохе слишком поздно, чтобы вмешаться