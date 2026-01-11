x
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
Ближний Восток

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для обсуждения второго этапа плана Трампа

время публикации: 11 января 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 18:51
AP Photo/Nariman El-Mofty

Арабская редакция Sky News сообщила о прибытии на переговоры в Каире делегации ХАМАСа.

Associated Press со ссылкой на египетский источник сообщает, что в переговорах, посвященных реализации второго этапа плана Трампа, будут участвовать представители Египта, Катара и Турции.

AP пишет, что ХАМАС обещает распустить свое нынешнее правительство в Газе после того, как контроль над территорией будет взят правительством технократов, состав которого пока не утвержден.

