Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для обсуждения второго этапа плана Трампа
время публикации: 11 января 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 18:51
Арабская редакция Sky News сообщила о прибытии на переговоры в Каире делегации ХАМАСа.
Associated Press со ссылкой на египетский источник сообщает, что в переговорах, посвященных реализации второго этапа плана Трампа, будут участвовать представители Египта, Катара и Турции.
AP пишет, что ХАМАС обещает распустить свое нынешнее правительство в Газе после того, как контроль над территорией будет взят правительством технократов, состав которого пока не утвержден.
