Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для обсуждения второго этапа плана Трампа

Арабская редакция Sky News сообщила о прибытии на переговоры в Каире делегации ХАМАСа.

Associated Press со ссылкой на египетский источник сообщает, что в переговорах, посвященных реализации второго этапа плана Трампа, будут участвовать представители Египта, Катара и Турции.

AP пишет, что ХАМАС обещает распустить свое нынешнее правительство в Газе после того, как контроль над территорией будет взят правительством технократов, состав которого пока не утвержден.