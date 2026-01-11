ВВС Иордани атаковали террористов ИГ в Сирии
время публикации: 11 января 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:49
Армия Иордании заявила, что ее вооруженные силы при участии Королевских ВВС нанесли удары по целям, связанным с террористической организацией "Исламское государство", на территории Сирии.
Согласно заявлению, действия выполнялись в координации с партнерами по международной коалиции. При этом в Аммане утверждают, что в этой коалиции участвует и Сирия.
Подробности о районах ударов, применявшихся силах и возможных потерях на земле в сообщении не раскрываются.
Ранее Иордания уже подтверждала участие своих ВВС в коалиционных ударах по позициям ИГ на юге Сирии в сотрудничестве с США.