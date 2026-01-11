x
Ближний Восток

ВВС Иордани атаковали террористов ИГ в Сирии

Сирия
Террористы
Иордания
Исламское государство
ВВС
время публикации: 11 января 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:49
ВВС Иордани атаковали террористов ИГ в Сирии
Армия Иордании заявила, что ее вооруженные силы при участии Королевских ВВС нанесли удары по целям, связанным с террористической организацией "Исламское государство", на территории Сирии.

Согласно заявлению, действия выполнялись в координации с партнерами по международной коалиции. При этом в Аммане утверждают, что в этой коалиции участвует и Сирия.

Подробности о районах ударов, применявшихся силах и возможных потерях на земле в сообщении не раскрываются.

Ранее Иордания уже подтверждала участие своих ВВС в коалиционных ударах по позициям ИГ на юге Сирии в сотрудничестве с США.

