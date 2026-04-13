Россия эвакуирует еще 108 сотрудников с Бушерской АЭС

13 апреля еще 108 российских специалистов были эвакуированы с Бушерской АЭС в Иране. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил "Интерфаксу", что на объекте останутся только 20 российских специалистов.

В Иране остаются руководитель российского филиала, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники.

Лихачев заявил, что действия были согласованы с "иранскими партнерами", о ротации персонала АЭС было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Бушерская АЭС четырежды подвергалась ударам.