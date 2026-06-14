В Сирии арестован заместитель главы Службы общей разведки режима Асада

Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте высокопоставленного руководителя спецслужб режима Башара Асада, принимавшего участие в репрессиях против сирийского населения.

Речь идет о бывшем бригадном генерале Кейсе Хасане аль-Абде аль-Раджабе, заместителе главы Службы общей разведки. Генерал долгое время скрывался, однако новым властям удалось выйти на его след, и он был арестован подразделением по борьбе с терроризмом.

"Мы продолжаем поиски тех, кто подозревается в преступлениях и нарушениях закона, добиваясь, чтобы они предстали перед судом. Наша цель – добиться, чтобы они понесли ответственность за свои действия", – заявил глава МВД Анас Хаттаб.