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Ближний Восток

В Сирии арестован заместитель главы Службы общей разведки режима Асада

Сирия
время публикации: 14 июня 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 09:14
В Сирии арестован заместитель главы Службы общей разведки режима Асада
AP Photo/Darko Vojinovic

Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте высокопоставленного руководителя спецслужб режима Башара Асада, принимавшего участие в репрессиях против сирийского населения.

Речь идет о бывшем бригадном генерале Кейсе Хасане аль-Абде аль-Раджабе, заместителе главы Службы общей разведки. Генерал долгое время скрывался, однако новым властям удалось выйти на его след, и он был арестован подразделением по борьбе с терроризмом.

"Мы продолжаем поиски тех, кто подозревается в преступлениях и нарушениях закона, добиваясь, чтобы они предстали перед судом. Наша цель – добиться, чтобы они понесли ответственность за свои действия", – заявил глава МВД Анас Хаттаб.

Ближний Восток
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