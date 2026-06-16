Тегеран заверил "Хизбаллу", что ядерной сделки не будет без вывода ЦАХАЛа из Ливана

Во вторник, 16 июня, "Хизбалла" сообщила, что получила от Тегерана заверения, что окончательное соглашение с США не будет подписано до тех пор, пока Израиль не выведет войска с территории Ливана.

При этом в сообщении медиаофиса террористической группировки отмечается, что вывод израильских войск станет результатом переговорного процесса, а не предварительным условием для его продолжения.