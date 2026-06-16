Тегеран заверил "Хизбаллу", что ядерной сделки не будет без вывода ЦАХАЛа из Ливана
время публикации: 16 июня 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 16:26
Во вторник, 16 июня, "Хизбалла" сообщила, что получила от Тегерана заверения, что окончательное соглашение с США не будет подписано до тех пор, пока Израиль не выведет войска с территории Ливана.
При этом в сообщении медиаофиса террористической группировки отмечается, что вывод израильских войск станет результатом переговорного процесса, а не предварительным условием для его продолжения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июня 2026