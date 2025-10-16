Израиль не позволил спасательной миссии Турции войти в Газу, чтобы помочь в поиске тел заложников
время публикации: 16 октября 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 21:18
Телеканал "Кан-11" сообщил, что Израиль не позволил спасательной миссии Турции войти в Газу, чтобы помочь ХАМАСу в поисках тел заложников.
Телеканал передал, что в Израиле считают, что ХАМАС знает, где находятся останки как минимум десяти заложников. Большинство из этих мест легкодоступны и ХАМАСу не требуется специальная техника для извлечения тел.
Израиль обвиняет ХАМАС в том, что он пытается оттянуть начало реализации второго этапа плана Трампа, предусматривающего разоружение группировки.
