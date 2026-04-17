Президент Ливана: никакая сделка, заключенная правительством, не приведет к отдаче территорий

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что никакая сделка, заключенная правительством, не приведет к отдаче каких-либо территорий или ущемлению национальных прав Ливана.

Он избегает в публичных выступлениях упоминать Израиль, но очевидно, что речь идет о начавшихся переговорах Бейрута с Иерусалимом.

Телевизионное обращение стало его первым выступлением с тех пор, как в четверг при посредничестве США было достигнуто соглашение о прекращении огня, положившее конец боевым действиям между Израилем и "Хизбаллой".

В тексте соглашения говорится, что Израиль и Ливан проведут прямые переговоры для достижения "мира между двумя странами".