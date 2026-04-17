x
17 апреля 2026
Ближний Восток

Президент Ливана: никакая сделка, заключенная правительством, не приведет к отдаче территорий

Ливан
время публикации: 17 апреля 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 21:24
Президент Ливана: никакая сделка, заключенная правительством, не приведет к отдаче территорий
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что никакая сделка, заключенная правительством, не приведет к отдаче каких-либо территорий или ущемлению национальных прав Ливана.

Он избегает в публичных выступлениях упоминать Израиль, но очевидно, что речь идет о начавшихся переговорах Бейрута с Иерусалимом.

Телевизионное обращение стало его первым выступлением с тех пор, как в четверг при посредничестве США было достигнуто соглашение о прекращении огня, положившее конец боевым действиям между Израилем и "Хизбаллой".

В тексте соглашения говорится, что Израиль и Ливан проведут прямые переговоры для достижения "мира между двумя странами".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2026

СМИ: Аун отказался разговаривать с Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 апреля 2026

В США начались первые за десятилетия прямые ливано-израильские переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Жозеф Аун: "Израиль продолжает резню, нанося по Ливану варварские удары"