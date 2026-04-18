СМИ: второй раунд мирных переговоров между США и Ираном пройдет 20 апреля

Второй раунд мирных переговоров между США и Ираном, как ожидается, пройдет в Исламабаде в понедельник, 20 апреля, сообщают источники CNN в Иране.

В то время как Вашингтон официально не подтвердил факт проведения переговоров, президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласился отказаться от своего высокообогащенного урана, и выразил уверенность в том, что соглашение может быть достигнуто.