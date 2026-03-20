Источники: в результате удара по базе "Басидж" были убиты 13 боевиков

Иранские источники передают: 19 марта в результате ударов по базе иранской провластной милиции "Басидж" в районе Карамлак в Тебризе, на северо-западе Ирана, были убиты 13 боевиков, еще 18 получили ранения.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что на протяжении всей операции "Рычание льва" ведет последовательную и непрерывную кампанию по нанесению ударов по силам подразделения "Басидж" и его инфраструктуре.