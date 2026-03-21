21 марта 2026
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Администрация Трампа разрабатывает варианты контроля над ядерными материалами Ирана

США
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 08:01
AP Photo/Rahmat Gul

Администрация Дональда Трампа разрабатывает методы и варианты по обеспечению контроля над ядерными материалами Ирана или их вывозу, сообщили несколько источников, знакомых с обсуждениями, сообщает CBS News.

Сроки возможной операции – в случае, если Трамп отдаст приказ – остаются неясными. По словам одного из источников, президент пока не принял окончательного решения.

Также отмечается, что Вашингтон не исключает попытки получить доступ к запасам высокообогащенного урана в рамках текущей военной кампании, однако такая миссия будет сложной и рискованной.

Планирование сосредоточено на возможном задействовании сил из Joint Special Operations Command — засекреченного элитного подразделения, которому часто поручают миссии, связанные с противодействием распространению оружия массового уничтожения, сообщили CBS News два источника.

Представитель Белого дома заявила, что подготовка таких операций входит в обязанности Пентагона.

