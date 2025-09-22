x
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": на полях Генассамблеи ООН будут обсуждать восстановление армии Ливана

Ливан
ООН
время публикации: 22 сентября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 07:54
"Аль-Ахбар": на полях Генассамблеи ООН будут обсуждать восстановление армии Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет о контактах по организации четырехсторонней встречи – Ливан, Франция, Саудовская Аравия, Катар – на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главной темой переговоров будет восстановление регулярной армии Ливана.

На прошлой неделе в Бейруте побывал французский эмиссар Жан-Ив Ле Дриан. Основной темой переговоров с ним была поддержка ливанской армии.

Ближний Восток
