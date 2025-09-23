IHR: с начала 2025 года в Иране приведены в исполнение не менее 1000 смертных приговоров

Правозащитная организация Iran Human Rights (IHR), базирующаяся в Норвегии, сообщила, что с 1 января по 23 сентября 2025 года в Иране казнены как минимум 1000 человек.

Только за последнюю неделю, по данным IHR, были повешены 64 человека – это в среднем девять казней в день. Организация описывает происходящее как "кампанию массовых убийств" в тюрьмах и обращается к международным структурам с призывом к безотлагательным мерам и инициированию расследования возможных преступлений против человечности.

Активисты IHR полагают, что власти Ирана скрывают масштаб убийств, включая в официальную статистику лишь небольшую часть смертных приговоров.