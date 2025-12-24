США и страны-посредники решили, что за работу КПП "Рафиах" будет отвечать администрация ПА

США вместе со странами-посредниками, вопреки позиции Израиля, приняли решение об открытии КПП "Рафиах". Согласно договоренности, за работу КПП будет отвечать палестинская администрация при участии команды Евросоюза.

По данным новостной службы "Кан", задача будет поручена службе общей разведки ПА под руководством Маджида Фараджа.

Кроме того, была достигнута договоренность, что КПП "Рафиах" откроется только тогда, когда станет возможна его работа на выезд и на въезд в Газу, а не только на выезд из сектора, как этого требует Израиль.